Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu ve Ademola Lookman'ı gündemine aldı. An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi; Galatasaray'ın yüksek maaş sebebiyle ikinci planda tuttuğu Ademola Lookman'ı, menajerler aracılığıyla sordurdu.
Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi ve yıldız hücumcu Ademola Lookman için 'kadroya katılmalı' kararı çıktı! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da uzun süredir takip ettiği Ademola Lookman'ın maliyetini ve Süper Lig'e bakış açısını sordu. Ayrıca da Fenerbahçe'nin; yıldız hücumcunun transfere olumlu yaklaşması durumunda, satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşma gerçekleştirmesi bekleniyor.
2027 yazına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ın, güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. İlave olarak da yıldız hücumcu, Atalanta yönetimiyle birkaç kez tartışmış ve mavi siyahlılardan ayrılma kararı almıştı.
Atalanta ile bugüne kadar 134 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 55 gol ile 26 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.