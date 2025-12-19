Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ademola Lookman için Fenerbahçe de devreye girdi. Galatasaray'ın çekimser kaldığı Ademola Lookman transferinde, Fenerbahçe flaş şekilde menajerlik sürecini başlattı ve temaslarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 20:39

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu ve Ademola Lookman'ı gündemine aldı. An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi; Galatasaray'ın yüksek maaş sebebiyle ikinci planda tuttuğu Ademola Lookman'ı, menajerler aracılığıyla sordurdu.

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE DE ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİNDE DEVREDE

Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi ve yıldız hücumcu Ademola Lookman için 'kadroya katılmalı' kararı çıktı! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da uzun süredir takip ettiği Ademola Lookman'ın maliyetini ve Süper Lig'e bakış açısını sordu. Ayrıca da Fenerbahçe'nin; yıldız hücumcunun transfere olumlu yaklaşması durumunda, satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!

40 MİLYON EUROLUK YILDIZ TRANSFERİ

2027 yazına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ın, güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. İlave olarak da yıldız hücumcu, Atalanta yönetimiyle birkaç kez tartışmış ve mavi siyahlılardan ayrılma kararı almıştı.

Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN'IN ATALANTA KARNESİ

Atalanta ile bugüne kadar 134 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 55 gol ile 26 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!

Sıkça Sorulan Sorular

ADEMOLA LOOKMAN İLE AVRUPA'DAN İLGİLENEN VAR MI?
Tottenham, yetenekli hücumcuyu uzun zamandır takip ediyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye Süper Lig'den stoper transferi!
Mert Günok'tan Sergen Yalçın'a rest: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.