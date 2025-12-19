Galatasaray istiyordu: Yıldız transferi için Fenerbahçe de devreye girdi!

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu ve Ademola Lookman'ı gündemine aldı. An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi; Galatasaray'ın yüksek maaş sebebiyle ikinci planda tuttuğu Ademola Lookman'ı, menajerler aracılığıyla sordurdu.

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE DE ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİNDE DEVREDE

Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi ve yıldız hücumcu Ademola Lookman için 'kadroya katılmalı' kararı çıktı! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da uzun süredir takip ettiği Ademola Lookman'ın maliyetini ve Süper Lig'e bakış açısını sordu. Ayrıca da Fenerbahçe'nin; yıldız hücumcunun transfere olumlu yaklaşması durumunda, satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

40 MİLYON EUROLUK YILDIZ TRANSFERİ

2027 yazına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ın, güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. İlave olarak da yıldız hücumcu, Atalanta yönetimiyle birkaç kez tartışmış ve mavi siyahlılardan ayrılma kararı almıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN'IN ATALANTA KARNESİ

Atalanta ile bugüne kadar 134 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 55 gol ile 26 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.