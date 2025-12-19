Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP'de iki istifa! AK Parti'ye geçme kararlarını açıkladılar

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçme kararlarını açıkladı. Açıklamalarında yolsuzluk soruşturmalarının itibarsızlaştırılmasına tepki gösteren iki isim kaos ortamının bitmesini istediler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'de iki istifa! AK Parti'ye geçme kararlarını açıkladılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 19:13

İstanbul İlçe Belediyesinin 'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden etti.
Arnavutköy binasında basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi Mutlu Nak, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda CHP'den istifa etme kararı aldıklarını söyledi.

CHP'de iki istifa! AK Parti'ye geçme kararlarını açıkladılar


Nak, "Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaostan değil huzurdan, kavgadan değil ortak akıldan, tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yana olduklarını ifade eden Nak, bu değerlerin siyasetin temelini oluşturması gerektiğini belirtti.

CHP'de iki istifa! AK Parti'ye geçme kararlarını açıkladılar

"MUSTAFA CANDAROĞLU İLE YOL YÜRÜME KARARI ALDIK"


Nak, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonlarının, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmadığını dile getirdi.
Bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürüne bir katkı sunduğunu ifade eden Nak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu anlayışla, Arnavutköy'de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük. Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz."
Ercan Duman da Mutlu Nak ile bu kararı aldıklarını ve yapılan açıklamayı beraber hazırladıklarını söyledi.
Açıklamanın ardından, Duman ve Nak'ın üyelik başvurusunda bulunmak için Arnavutköy İlçe Başkanlığına gittikleri öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den ihraç edilmek istenen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer: Tek adamlığa direnirken kendimiz yapıyoruz
Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı Hakan Şimşek oldu
ETİKETLER
#chp
#arnavutköy
#ak parti
#istifa
#belediye
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.