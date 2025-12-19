Menü Kapat
TGRT Haber
Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

İzmit'te İHA'nın düşüşüne şahit olanlar anlattı: Sesi duyan kaçtı, kimseye söyleyemediler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düşen İHA'ya şahit olan vatandaşlar cihazdan gelen sesleri ve korku dolu anları anlattılar. Çarşamba günü tarladan inerken ses geldiğini söyleyen bir kişi belki gelir alırlar diye kimseye söyleyemediğini aktardı.

'nin ilçesinde kırsal alana düşen (), ekiplerince incelemeye alındı. İHA'nın düştüğünü gören vatandaş, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım, ardından çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten" dedi.

İzmit'te İHA'nın düşüşüne şahit olanlar anlattı: Sesi duyan kaçtı, kimseye söyleyemediler


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki araziye düşen insansız hava aracı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek alanı korumaya alan ekipler, hava aracının düştüğü noktada ve çevresinde detaylı teknik inceleme başlattı.

İzmit'te İHA'nın düşüşüne şahit olanlar anlattı: Sesi duyan kaçtı, kimseye söyleyemediler

"VIZ VIZ SES GELİYORDU"

İHA'yı bulan İsmail Bayhan, hava aracının çarşamba günü düştüğünü söyleyerek, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım. Tam şuraya çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Vız vız ses geliyordu. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten. Korktuğum için kimseye söylemedim. Kimse gelip almayınca bugün muhtara söyledim. Muhtar da gelip baktı, o da ekiplere haber verdi" dedi.

İzmit'te İHA'nın düşüşüne şahit olanlar anlattı: Sesi duyan kaçtı, kimseye söyleyemediler

"BAHÇEYE GİDERKEN CİSMİN UÇTUĞUNU GÖRMÜŞLER"

Çubuklubala Mahalle Muhtarı Muharrem Kaymaz ise yaptığı açıklamada, "İsmail amcamız çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bahçesine giderken bir cismin uçtuğunu, biraz bekledikten sonra ise düştüğünü görüyor. Yanına yaklaşamıyor tabii korkudan. Belki sahibi alır diye haber de vermiyor, korktuğundan dolayı. Bugün durumu bize bildirdi, durumu anlattı. Bizde yetkililere haber verdik. Şuanda burada incelemeler yapılıyor, gereken çalışmalar yürütülüyor, detayları bilemiyoruz" diye konuştu.

