 Banu İriç

Edirne'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi: Vatandaşlar kokudan şikayetçi

Edirne'de hava kirliliği halk sağlığı için tehlikeli boyuta geldi. Gün ortasında havada asılı kalan duman görüntülere yansıdı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.12.2025
17:56
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
17:56

merkezde , günün ilerleyen saatlerinde çıplak gözle fark edilir hale geldi. Saat 14.30 sıralarında çekilen görüntülerde, özellikle sanayi bölgesi üzerinde yoğunlaşan duman tabakası dikkat çekti.

Edirne'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi: Vatandaşlar kokudan şikayetçi

"ATIK YAKMAYIN" UYARISI

Görüntülerde, gökyüzünü kaplayan gri renkli kirlilik tabakasının görüş mesafesini düşürdüğü görülürken, vatandaşlar keskin duman kokusunun gün boyu etkili olduğunu ifade etti. Hava kirliliğinin, soğuk havanın da etkisiyle sobalarda yakılan kömürlerin yanı sıra plastik ve benzeri atıkların yakılmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Edirne'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi: Vatandaşlar kokudan şikayetçi


Sanayi bölgesinde yoğunlaşan kirliliğin, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle birlikte kent merkezine doğru yayıldığı belirtildi. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturan hava kirliliğine karşı, uzmanlar atık yakılmaması ve uygun yakıt kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Kar ve soğuk hava geliyor: Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarih vererek uyardı!
ETİKETLER
#edirne
#hava kirliliği
#soğuk hava
#Atık Yakımı
#Sanayi Bölgesi
#Yaşam
