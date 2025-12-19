Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için gözler 2026 yılına odaklandı. Adaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından izliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 17:44

her yıl belirli dönemlerde ve işçi alımı yapıyor.

Bakanlığa 2025 yılında 37 bin personel istihdam edildi, 2026'da ise 26 bin 673 personel alımı olacak.

Adayların heyecanı zirveye çıkarken merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlatılmıştı.

Bu yıl da aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kapsamında;

Uzman 22.983 kişi,

Doktor 3.652 kişi,

Diyetisyen 1 kişi,

Ebe 9 kişi,

2 kişi,

Sağlık Teknikeri 25 kişi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak resmi duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#başvuru tarihleri
#doktor
#sözleşmeli personel
#hemşire
#Personel İstihdamı
#Sağlık Meslekleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.