Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı her yıl belirli dönemlerde sözleşmeli personel ve işçi alımı yapıyor.

Bakanlığa 2025 yılında 37 bin personel istihdam edildi, 2026'da ise 26 bin 673 personel alımı olacak.

Adayların heyecanı zirveye çıkarken başvuru tarihleri merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlatılmıştı.

Bu yıl da aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kapsamında;

Uzman Doktor 22.983 kişi,

Doktor 3.652 kişi,

Diyetisyen 1 kişi,

Ebe 9 kişi,

Hemşire 2 kişi,

Sağlık Teknikeri 25 kişi alımı yapılacak.

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak resmi duyuru ve kılavuz ile belli olacak.