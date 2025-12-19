Menü Kapat
12°
Politika
Editor
 Murat Makas

Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması! Seza Yasasını işaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriye ile ilgili açıklama yaptı. Ömer Çelik, ''ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir'' dedi.

Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması! Seza Yasasını işaret etti
Haber Merkezi
19.12.2025
19.12.2025
Sözcüsü , ’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarının ve bölge açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ömer Çelik, Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasının olumlu olduğunu söyledi.

SEZAR YASASI

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir.

Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur.

ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.

https://x.com/omerrcelik/status/2002009522978627959

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosunda kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 901 milyar dolarlık 2026 savunma harcama tasarısı Başkan Donald Trump'ın imzasına sunuldu.

'SEZAR YASASI' YAPTIRIMLARI SONA ERECEK

Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde savunma bütçesini imzalayarak yasalaştırdı.

Söz konusu yasanın dikkat çeken maddeleri arasında Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören teklif yer alıyor. Yasaya Trump'ın da onay vermesiyle ülkenin 13 yıllık iç savaşı sırasında Esad rejiminin işlediği savaş suçlarından dolayı Suriye'ye uygulanan yaptırımları içeren 2019 tarihli Sezar Yasası yürürlükten kaldırılmış oldu. Sezar Yasası, Suriye'ye yatırımları ciddi şekilde kısıtlamış, Suriye'yi uluslararası bankacılık sisteminden koparmıştı.

ETİKETLER
#Türkiye
#suriye
#ak parti
#ömer çelik
#Bölgesel Barış
#Sezar Yasası
#Politika
