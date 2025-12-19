İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Ocak ayında sürpriz gelecek!

Kategoriler
Altın fiyatları yeniden yükseliyor. Yatırımcı yeni yatırımlar için uygun zamanı kolluyor. 2025 yılının şampiyonu ilan edilen gümüş için kaygan zemin sinayli veren uzmanlar, yıl sonunda yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunuyor. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, yılın son günlerinde piyasaları inceledi ve yatırımcılar için çok kritik bilgiler paylaştı.
ABD’de açıklanan enflasyon verisinin piyasalar açısından son derece önemli olduğunu belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Dün ABD’de açıklanan enflasyon verisi beklentilerin oldukça altında geldi. Piyasa yüzde 3,1 civarında bir oran bekliyordu ancak veri yüzde 2,7 olarak açıklandı. Bu çok ciddi bir düşüş”
Bu gelişmenin Fed beklentilerini güçlendirdiğine dikkat çeken Memiş, “Bu veri, ABD Merkez Bankası’nın Ocak ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair beklentileri oldukça kuvvetlendirdi” dedi.
Enflasyon verisinin ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandığını ifade eden Memiş, kapanış rakamlarının kararsızlığa işaret ettiğini söyledi.
“Hafta boyunca sert dalgalanmalar görüyoruz. Yatırım araçlarında güçlü duruş devam ediyor gibi görünse de kapanışlara baktığımızda piyasanın tam anlamıyla bir kararsızlık bölgesinde olduğunu görüyoruz” diyen Memiş, ons altın örneğini verdi.
“Ons altın 4.326 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Aşağıda 3.800 dolar, yukarıda 4.800 dolar seviyesi var. Yaklaşık 500 dolar aşağı, 500 dolar yukarı alanın tam ortasında bir kapanış söz konusu” ifadelerini kullandı.
Benzer bir görünümün gümüş ve borsa tarafında da geçerli olduğunu belirten Memiş, “Borsada yukarıda 11.800 puan, aşağıda 11.400 puan seviyesi var. Piyasalar adeta sınırda kapanışlar yapıyor” dedi.
Genel görünümün belirsizlik ve gerginlik içerdiğini vurgulayan Memiş, bu gerginliğin nedenlerine ilişkin şunları söyledi:
“Piyasalarda bir belirsizlik hâkim. Bu gerginliğin temel nedenlerinden biri ABD–Venezuela hattında yaşanabilecek olası gelişmelere dair kaygılar.”
Avrupa ve Asya merkez bankalarının da piyasalar üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Memiş, “Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararları yakından izleniyor. Şu an yatay ama gergin bir bekleyiş var. Henüz net bir yön kırılımı yok” değerlendirmesinde bulundu.
Gümüşün 2024’ün en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, “Gümüş yılı açık ara birincilikle kapattı. Gram gümüşte getiri yaklaşık yüzde 170, ons tarafında ise yüzde 100 seviyesinde” ifadelerini kullandı. Ancak bu seviyeler için uyarıda bulunan Memiş, “Bu fiyatlar artık kısa vadeli alım için uygun seviyeler değil. Zamanında alım yapan yatırımcılar ciddi kazanç elde etti” dedi.
Kazançların ardından vergi konusunun gündeme gelebileceğini vurgulayan Memiş, “Kazancın olduğu her yerde vergi olur. Önümüzdeki dönemde dünya genelinde kazançlara yönelik yeni düzenlemeler gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulundu. Çin’in gümüş ihracatına ilişkin adımlarına da dikkat çeken Memiş, “Ocak ayı itibarıyla Çin tarafında gümüş ihracatının sıkılaşması bekleniyor. Altın ve gümüş tarafında sürpriz gelişmeler yaşanabilir” dedi.
Fiziki altın yerine kâğıt altın tercihine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “Paketli altınlarda işçilik maliyetlerinin istismar edildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle fizikiye çevrilebilen, şeffaf ve maliyeti daha düşük ürünler daha mantıklı olabilir” ifadelerini kullandı. Darphane sertifikalarına dikkat çeken Memiş, “Devlet güvencesinde olması bu ürünleri daha cazip hâle getiriyor” diye konuştu.
Petrol piyasasına da değinen Memiş, “Venezuela ile ilgili açıklamalar petrol fiyatlarının 60 doların altına sarkmasına neden oldu” dedi. Kritik seviyelere işaret eden Memiş, “58 dolar aşağı yönlü kırılırsa 40’lı dolarlar konuşulabilir. 49–48 dolar seviyeleri gündeme gelebilir” uyarısında bulundu.
Son olarak emtia piyasalarına genel bir çerçeve çizen Memiş, “Emtia grubunda sadece altın ve gümüş değil, petrol de küresel piyasalarda önemli fırsatlar sunuyor. Sert bir gerileme yaşandı ve bu düşüş bir süre daha devam edebilir” diyerek yatırımcıların petrol piyasasını da yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.