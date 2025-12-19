Kahramanmaraş deprem mi oldu, son dakika? 19 Aralık Malatya, Adana, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi

Bugün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen sarsıntının ardından Adana, Malatya, Gaziantep deprem mi oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Saat 16.19 sıralarında hissedilen sarsıntı çevre illerde de meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevapları araştırılıyor. Konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamalar yapıldı. Kahramanmaraş depremi büyüklüğü ve derinliği paylaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde bugün saat 16.19 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana, Gaziantep, Malatya gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntının 10.82 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Yaşanan sarsıntı kısa süreli endişeli anlara neden oldu. Depremin ardından henüz yıkılan bina olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD, KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 19 ARALIK

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 19 Aralık 2025 Cuma günü meydana gelen son depremlerin listesi paylaşıldı. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle:

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle: