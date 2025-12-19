Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Kahramanmaraş deprem mi oldu, son dakika? 19 Aralık Malatya, Adana, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi

19Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, son dakika bilgileri AFAD tarafından açıklandı. 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.19 sıralarında meydana gelen sarsıntı Malatya, Adana, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşları endişelendiren sarsıntının ardından son dakika Kahramanmaraş deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 19 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi merak ediliyor.

Bugün merkezli meydana gelen sarsıntının ardından , , mi oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Saat 16.19 sıralarında hissedilen sarsıntı çevre illerde de meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevapları araştırılıyor. Konuyla ilgili ve tarafından açıklamalar yapıldı. Kahramanmaraş depremi büyüklüğü ve derinliği paylaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde bugün saat 16.19 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana, Gaziantep, Malatya gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntının 10.82 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Yaşanan sarsıntı kısa süreli endişeli anlara neden oldu. Depremin ardından henüz yıkılan bina olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD, KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 19 ARALIK

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 19 Aralık 2025 Cuma günü meydana gelen son depremlerin listesi paylaşıldı. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle:

Kahramanmaraş deprem mi oldu, son dakika? 19 Aralık Malatya, Adana, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle:

