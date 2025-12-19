Kar ve soğuk hava geliyor: Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarih vererek uyardı!

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna dair kritik verileri paylaştı. Cumartesi günü ülke genelinde sakin bir hava beklenirken, pazar günü işler değişiyor.
Haftanın ilk tatil gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cengiz Çelik’in aktardığı bilgilere göre, güneybatı kesimler parçalı bulutlu, diğer tüm bölgeler ise az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek.
PAZAR GÜNÜ YENİ BİR SİSTEM GELİYOR
Pazar gününden itibaren Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Yağışlar önce batı bölgelerinden yurdumuza giriş yapacak.
Pazar günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Uzman Cengiz Çelik, özellikle Muğla ve Antalya kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyardı.
Yeni sistemle birlikte pazar günü Marmara Bölgesi genelinde de yağmur bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde şemsiyeler pazar günü dışarı çıkacaklar için zorunlu olacak.
Üç büyükşehirde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. İstanbul’da sıcaklık 13-14, Ankara’da 8-10, İzmir’de ise 16-18 derece bandında olacak. İstanbul ve Ankara'da pazar günü kısa süreli yağışlar bekleniyor.
Hafta başında yağışlı sistem etkisini artırıyor. Cengiz Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışların yurdun tamamında görüleceğini ve yeni haftanın yağışla başlayacağını bildirdi.
Yağışlı havanın soğumayla birleştiği noktalarda karla karışık yağmur görülecek. Özellikle İç Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde yağışların yer yer kara dönmesi öngörülüyor.
Yağışlı sisteme rağmen hava sıcaklıklarında sert bir düşüş beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde, yer yer ise 1 ila 2 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.