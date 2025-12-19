Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Kar ve soğuk hava geliyor: Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarih vererek uyardı!

Aralık 19, 2025 15:55
1
İstanbul'a dondurucu soğuk ve yağış geliyor: Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarih vererek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna dair kritik verileri paylaştı. Cumartesi günü ülke genelinde sakin bir hava beklenirken, pazar günü işler değişiyor.

2
Cumartesi Günü Hava Nasıl Olacak?

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk tatil gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cengiz Çelik’in aktardığı bilgilere göre, güneybatı kesimler parçalı bulutlu, diğer tüm bölgeler ise az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek.

3
PAZAR GÜNÜ YENİ BİR SİSTEM GELİYOR

PAZAR GÜNÜ YENİ BİR SİSTEM GELİYOR

Pazar gününden itibaren Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Yağışlar önce batı bölgelerinden yurdumuza giriş yapacak.

4
KIYI EGE VE AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

KIYI EGE VE AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Pazar günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Uzman Cengiz Çelik, özellikle Muğla ve Antalya kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyardı.

5
Marmara'da Yağmura Hazırlıklı Olun

MARMARA'DA YAĞMURA HAZIRLIKLI OLUN

Yeni sistemle birlikte pazar günü Marmara Bölgesi genelinde de yağmur bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde şemsiyeler pazar günü dışarı çıkacaklar için zorunlu olacak.

6
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Üç büyükşehirde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. İstanbul’da sıcaklık 13-14, Ankara’da 8-10, İzmir’de ise 16-18 derece bandında olacak. İstanbul ve Ankara'da pazar günü kısa süreli yağışlar bekleniyor.

7
Pazartesi Yağış Tüm Yurda Yayılıyor

PAZARTESİ YAĞIŞ TÜM YURDA YAYILIYOR

Hafta başında yağışlı sistem etkisini artırıyor. Cengiz Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışların yurdun tamamında görüleceğini ve yeni haftanın yağışla başlayacağını bildirdi.

8
YÜKSEK KESİMLERDE KAR SÜRPRİZİ

YÜKSEK KESİMLERDE KAR SÜRPRİZİ

Yağışlı havanın soğumayla birleştiği noktalarda karla karışık yağmur görülecek. Özellikle İç Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde yağışların yer yer kara dönmesi öngörülüyor.

9
Kar ve soğuk hava geliyor: Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarih vererek uyardı!

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Yağışlı sisteme rağmen hava sıcaklıklarında sert bir düşüş beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde, yer yer ise 1 ila 2 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

