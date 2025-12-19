Menü Kapat
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

ATM para çekme limiti arttı mı? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ATM günlük para çekme limiti

ATM para çekme limitleri arttı mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yılda banka sektörü ATM'den para çekme limitlerinde değişime gitmeye hazırlanıyor. İddialara göre 2026 Ocak ayından itibaren ATM'lerin konumlarına göre para çekme limitleri değişiklik gösterecek. Vatandaşlar tarafından ATM para çekme limiti arttı mı merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası ATM günlük para çekme limiti gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

ATM para çekme limiti arttı mı? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ATM günlük para çekme limiti
Haber Merkezi
19.12.2025
19.12.2025
ATM para çekme limiti konusunda bankalar düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Bankaların 2026 Ocak ayından itibaren ATM'lerde para çekme limitlerini artıracağı iddia edildi. Yeni dönemde ATM'ler şube içi ve dışı olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilecek. Şube içi ATM'lerden vatandaşlar tek seferde yüklü miktarlarda para çekimi yapabilecekken, şube dışı marketlerde ise daha düşük miktarlarda günlük para çekme limiti olacak. İddiaların ardından vatandaşlar tarafından ATM para çekme limiti arttı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası ATM günlük para çekme limiti gündeme geldi.

ATM para çekme limiti arttı mı? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ATM günlük para çekme limiti

ATM PARA ÇEKME LİMİTİ ARTTI MI?

ATM'lerde bankadan bankaya değişiklik göstermek üzere ortalama 10-12 bin TL bandında günlük para çekme limiti bulunuyor. İddialara göre yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte 2026 Ocak ayından itibaren ATM'lerde günlük para çekme limiti 50 bin TL'nin üzerine çıkarılacak. Ayrıca ATM'ler şube içi ve dışı olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılacak.

ATM para çekme limiti arttı mı? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ATM günlük para çekme limiti

Banka şubeleri ile birleşik olan ATM'ler "şube içi", metro ve AVM gibi noktalarda bulunanlar ise "şube dışı" olarak sınıflandırılacak. Şube içi ATM'lerden 50 bin TL günlük para çekme imkanı mümkün olacakken, şube dışı ATM'lerde ise daha düşük bir limitin belirlenmesi bekleniyor. Bazı bankaların şube içi ATM'lerinde şimdiden para çekme limitini 50 bin TL'ye yükselttiği belirtiliyor.

ATM para çekme limiti arttı mı? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ATM günlük para çekme limiti

ZİRAAT BANKASI, GARANTİ, İŞ BAKNASI, HALKBANK, VAKIFBANK, YAPIKREDİ ATM GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ

Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Yapıkredi bankalarının ATM'lerinde güncel olarak yapılabilen günlük para çekme limiti şöyle:

  • Ziraat Bankası: 10.000 TL
  • Garanti Bankası: 20.000 TL
  • İş Bankası: 20.000 TL
  • Halkbank: 10.000 TL
  • Vakıfbank: 20.000 TL
  • Yapı Kredi: 10.000 TL
#Ekonomi
