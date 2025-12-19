Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İBB burs sonuç sorgulama tarihi 2025: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuç sorgulama tarihini bekleyiş devam ediyor. İBB Genç Üniversiteli Desteği'ne binlerce kişi başvuru yaparken burs sonuçlarının açıklanacağı tarih de bekleniyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce kişinin gündeminde. Geçtiğimiz senenin tarihlerine bakıldığında 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 17 Ekim - 21 Kasım 2025 aralığında alınmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB burs sonuç sorgulama tarihi 2025: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 17 Ekim tarihinde başlarken binlerce kişi başvuruda bulundu. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan İBB bursu sonuç sorgulama ekranı beklenirken öğrenciler İBB ne zaman açıklanacak araştırmasına başladı. İBB burs başvuruları 17 Ekim - 21 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlandı.

İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025

17 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan İBB burs başvurularının sonuç sorgulama ekranı henüz açılmadı. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları geçen sene açıklanacağı binlerce kişinin gündeminde. Geçtiğimiz senenin tarihlerine bakıldığında 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Burs başvuru sonuçları henüz açıklanmazken, önümüzdeki günlerde sorgulama ekranının açılması bekleniyor.

İBB burs sonuç sorgulama tarihi 2025: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB Genç Üniversiteli bursu ile toplamda 100 bin öğrenciye 20 bin TL maddi destek verilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerin heyecanla beklediği burs başvuru sonuçları ise halen açıklanmadı. Geçtiğimiz yılların takvimine bakıldığında sonuçların 1 ay içerisinde açıklandığı görülüyor. Bu duruma göre sonuçların bu ayın sonunda erişime açılması beklenmekte.

İBB burs sonuç sorgulama tarihi 2025: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Kasım'da burs başvuruları sona ererken binlerce kişi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 20 bin TL'lik burs için ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yaparken henüz sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmadı. 2024 yılında 1 Kasım'da sona eren başvurular 31 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor.

İBB burs sonuç sorgulama tarihi 2025: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Binlerce öğrencinin başvuru yaptığı İBB Genç Üniversiteli bursunda süreç 21 Kasım'da tamamlanmıştı. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan bursun başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Adaylar gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KYK bursu yeni yılda artıyor: 2026 GSB KYK burs/kredi ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
ETİKETLER
#burs sonuçları
#İbb Burs
#İbb Burs Başvuruları
#Genç Üniversiteli Burs
#Öğrenci Bursu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.