İBB burs sonuç sorgulama tarihi 2025: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 17 Ekim tarihinde başlarken binlerce kişi başvuruda bulundu. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan İBB bursu sonuç sorgulama ekranı beklenirken öğrenciler İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmasına başladı. İBB burs başvuruları 17 Ekim - 21 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlandı.

17 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan İBB burs başvurularının sonuç sorgulama ekranı henüz açılmadı. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları geçen sene açıklanacağı binlerce kişinin gündeminde. Geçtiğimiz senenin tarihlerine bakıldığında 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Burs başvuru sonuçları henüz açıklanmazken, önümüzdeki günlerde sorgulama ekranının açılması bekleniyor.

