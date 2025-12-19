Türkiye–Umman işbirliğinde yeni dönem: Ticaret hedefi 5 milyar dolar

Türkiye-Umman Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef'in eş başkanlıklarında düzenlendi. Türkiye-Umman KEK 13. Dönem Toplantısı, Ankara'da yapıldı.

KEK toplantısı kapsamında ilk olarak bakanlar arasında ikili görüşme gerçekleştirildi. İki ülke devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle ivme kazanan ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Ardından yapılan Türkiye-Umman KEK 13. Dönem Toplantısı'na, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef eş başkanlık etti.

Toplantıda, Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Çevre ve şehircilik, finans, sanayi ve teknoloji, müteahhitlik, KOBİ'ler, helal akreditasyon, sağlık, turizm, ulaştırma, yatırımlar, limanlar ve denizcilik alanlarında kaydedilen gelişmelerin gözden geçirildiği toplantıda, gelecek dönemde atılacak somut adımlar belirlendi.

Toplantı sonunda KEK işbirliği protokolüne de imza atıldı. Protokol, iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri kayıt altına alan ve sanayiden ulaştırmaya, enerjiden turizme, eğitimden bankacılık ve finansa, tarımdan e-ticarete kadar uzanan geniş bir yelpazede işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor.

Umman ile Türkiye arasında, KEK işbirliği protokolünün yanı sıra iki ülke eğitim bakanlıkları arasında işbirliğini amaçlayan bir protokol de imzalandı.

İŞ DÜNYASININ KATILIMIYLA YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca bakanlar Şimşek ve Yousef, özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, iş dünyası temsilcileri mevcut projelerini paylaşacak, yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarını ele alacak.