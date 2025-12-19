Trabzonsporlu genç yetenek Avrupa'nın transfer gündeminde: Real Madrid ve Milan devrede!

Trabzonspor'da 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan başarılı performanslar gösterirken, Real Madrid ve Milan gibi Avrupa devleri de yetenekli file bekçisini yakından takip ediyor. Esasen ise Real Madrid, Trabzonspor'un genç yeteneği Onuralp Çevikkan'ı daha önce de gündemine almış ama talihsiz sakatlık süreciyle birlikte beklemeye geçmişti.

TRABZONSPORLU ONURALP ÇEVİKKAN TRANSFERDE REAL MADRID VE MILAN'IN KISKACINDA!

Real Madrid'de Arda Güler transferinin ardından, sakatlık sonrasında forma giymesiyle birlikte Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan ismi öne çıktı. Süper Lig'deki genç yetenekler için temaslarına Fenerbahçeli Arda Güler ile başlayan İspanyol devi, an itibarıyla Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan'ın transferi için de planlamalara girişti! İlave olarak ise halihazırda Onuralp Çevikkan'ın Milan tarafından da gözetildiği dönemde, Avrupa devlerinin Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan için yakın zamanda temaslarda bulunması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA 'GELECEĞE YATIRIM' HAMLESİ

Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği Onuralp Çevikkan, potansiyeliyle Karadeniz ekibinin teknik yönetiminden de tam not almış ve geldiği dönemle birlikte Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek isim olarak görülmüştü. Ayrıca Andre Onana sonrasında Onuralp Çevikkan'ın kaleyi devralmasını tasarlayan Trabzonspor yönetimi, 19 yaşındaki kaleciyle 2028 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

TRABZONSPOR'DA ONURALP ÇEVİKKAN VE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kupa kalecisi olarak şans verdiği Onuralp Çevikkan, bu sezon Karadeniz deviyle 2 maça çıkmış ve kalesinde 1 kez gol görmüştü. Son olarak da genç yetenek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performanslarıyla dikkatleri iyice üzerine çekmişti.