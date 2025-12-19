Menü Kapat
Spor
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü! Dört gün önce istifa etmişti, resmi açıklama geldi

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz bilmecesi çözüldü! Göztepe maçı sonrası 'Küfür yemeyi hak etmedim' diyerek istifasını sunan genç teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından göreve devam etme kararı aldı. Kariyerinin en iyi puan ortalamasını yakalayan Yılmaz, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlıların başında kalacak. İşte detaylar...

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü! Dört gün önce istifa etmişti, resmi açıklama geldi
Trendyol Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. 16. haftada Göztepe'yi konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Gaziantep ekibinin teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada görevini iki hafta sonra bırakacağını belirtmişti ancak daha sonra yönetimle görüşen genç çalıştırıcı istifasını sunarak takımdan ayrılmıştı.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü! Dört gün önce istifa etmişti, resmi açıklama geldi

YENİDEN ANLAŞMAYA VARILDI

Dört gün önce istifa eden 40 yaşındaki teknik adam, sürpriz bir kararla Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardı.

“HOCA SEZON SONUNA KADAR BİZİMLE”

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Burak Hoca ile konuştum, yanlış anlaşılmalar giderildi. Sorun çözüldü. Birlikte oruç tuttuk, bayramı da birlikte geçireceğiz. Hoca sezon sonuna kadar bizimle. Hoca kulüpte yatıp kalkıyor. Eşi ve çocukları burada değil, ta Celal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa, o da insan nihayetinde. Üstüne son maç skorları eklenince doğal olarak morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi. Yeniden görevinin başında olacak."

"KULÜBENİN ARKASINDAN KÜFÜR YEMEYİ HAK ETMEDİM"

Teknik direktör Burak Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi. Benim ekibim hak etmedi. O yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü! Dört gün önce istifa etmişti, resmi açıklama geldi

YILMAZ'IN GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Takımın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 1.81'lik puan ortalaması yakalamıştı.

GAZİANTEP FK'DA YAŞANANLAR

Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK yönetimi, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025'te teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.Sezonda ilk iki maçta golü ve puanı bulunmayan kırmızı-siyahlı ekiple anlaşan Burak Yılmaz, transfer döneminin son günlerinde kadroya kattığı isimlerle ekibini güçlendirdi.

Gaziantep FK'deki ilk 3 maçında kazanan, sonraki 4 karşılaşmada da yenilmeyen Yılmaz, yeni takımındaki ilk 7 maçını namağlup tamamlasa da sonraki 7 maçlık döneminde sadece tek galibiyet alabildi. İstikrarsız grafiğine rağmen 23 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle ligde 7. sırada bulunuyor.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü! Dört gün önce istifa etmişti, resmi açıklama geldi

PLASMAN BAŞARISINI İÇ SAHADA GÖSTEREMEDİ

Yılmaz'ın yönetimindeki Gaziantep FK, 3 mağlubiyetini de iç sahada alırken deplasmandaki 6 maçta bileği bükülmedi. Kırmızı-siyahlı ekip, Yılmaz ile ligdeki 14 maçta 23 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Süper Lig'de 7 sezonunda, 7 teknik direktörle 8 kez görev değişikliğine giden Güneydoğu temsilcisi, sözleşme süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini Burak Yılmaz ile sürdürdü.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de görev aldığı sürede yakaladığı puan ortalamasıyla kendi kariyerinin de en iyi dönemini geçirdi. Kariyerine, 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak başlayan Yılmaz, 6 maçlık geçici teknik direktörlük görevi süresince 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 1 puan ortalaması elde etti. 28 Ocak 2024'te sözleşme imzaladığı Kayserispor'da Yılmaz, 21 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 0,9 puan ortalaması tutturdu. Kasımpaşa'daki görevine 28 Ocak 2025'te başlayan Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle maç başına 1,38 puan aldı. Gaziantep FK'de ise 14 lig maçında 1,64 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam, kariyerindeki en başarılı dönemini geçirdi.

