TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Yaşam
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı 19 Aralık? Günün puan durumu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin en yüksek puanı alarak günün kazananı oluyor. Haftanın son günü ise bir gelin haftanın en yüksek puanını alarak altın bileziklerin sahibi oluyor. 19 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta puan durumuna göre bugün kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı merak edildi. Kayınvalidelerin puanlaması sonucunda haftanın en yüksek puanını alan kişi belli oluyor. 19 Aralık Cuma puan durumu da dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı 19 Aralık? Günün puan durumu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken Tuğba, Miyase, Melisa ve Kader'in mücadelesi sürüyor. 19 Aralık Cuma gününün puan durumuna göre kimin kazandığı ve birinci olduğu da belli oluyor. Büyük izleyici kitlesine hakim olan program hafta içi her gün ekran karşısına çıkıyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da günün puanlaması gerçekleşiyor. Bugün gelinlerden Manisa Göbek Tatlısı istendi. Günün puanlaması henüz sona ermezken kimin kazandığı belli olmadı. Günün kazananı çeyrek altın alırken, haftanın kazananı altın bileziklerin sahibi olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından haberimizden kazananı öğrenebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı 19 Aralık? Günün puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Her gün binlerce kişinin izlediği programda her gün bir gelin kazanan oluyor ve çeyrek altın kazanıyor. 19 Aralık Cuma günü ise haftanın en fazla puan toplayan kişisi altın bileziklerin sahibi olacak. Kayınvalidelerin puanlaması henüz sona ermezken günün birinci olan ismi belli olmadı. Kısa süre sonra belli olacak olan kazananı haberimizden takip edebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı 19 Aralık? Günün puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 ARALIK CUMA 2025

19 Aralık Cuma günü Kanal D'de yayınlanan programda puan durumu henüz netleşmedi. Gelinlerin hazırladığı tabakları puanlayacak olan kayınvalideler, günün kazananını seçiyor. Aslı Hünel'in de puan vermesinin ardından günün puan durumu belli oluyor. Şu an için puan durumu netleşmedi.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı 19 Aralık? Günün puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ 19 ARALIK CUMA?

Haftanın en düşük puanını alan gelen programa veda etmek zorunda kalıyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yaptıkları yemekler ile puan almayı amaçlayan gelinler haftanın en düşük puanını alması durumunda programa veda ediyor. Şu an için puanlama yapılmadığı için elenen isim netleşmedi. Netleşmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

Gelinim Mutfakta 4 Temmuz şampiyonu kim? 50 altın bileziği kim kazandı?
