Bu hafta vizyona giren filmler listesi 19 Aralık Cuma! Bu haftanın sinema filmleri

19 Aralık Cuma günü vizyona giren filmlerin listesi belli oldu. Birbirinden farklı filmler, 19 Aralık itibarıyla vizyona girdi. İşte bu hafta vizyona giren filmler!
Binlerce kişinin heyecanla beklediği Ateş ve Kül, bu hafta vizyona giren sevilen filmler arasında yer aldı. 3 saat 17 dakika süren filmde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor. Pandora’da yaşanan yeni tehditler, Na’vi halkını daha karanlık ve yıkıcı güçlerle karşı karşıya bırakır.
Hind Rajab’ın Sesi, 1 saat 29 dk sürerken 19 Aralık itibarıyla vizyona girdi. Gerçek olaylardan esinlenen film, savaşın ortasında kalan küçük bir kızın hayatta kalma çabasını ve dünyaya ulaşan sesi üzerinden insanlığın vicdanını sorguluyor.
Bak Postacı Geliyor, 1 saat 27 dakika boyunca izleyici karşısına çıkacak. Dram kategorisindeki filmde insanların hayatlarına dokunan sessiz kahramanlar ele alınıyor. Filmde, Ozan Akbaba, Deniz Barut ve Müfit Kayacan gibi isimler yer alıyor.
Tom ve Jerry: Kayıp Pusula filmi 1 saat 28 dakika boyunca devam edecek. Seslendirmede birçok başarılı isim yer alırken efsane çizgi film beyaz perdede.
1 saat 44 dakika süren filmde Freddy Fazbear’s Pizza’daki karanlık geçmiş yeniden canlanır. Yeni gece görevlisi, ölümcül animatroniklerle yüzleşmek zorunda kalır.
Zootropolis’te düzeni bozabilecek büyük bir komplo ortaya çıkar. Judy ve Nick, şehrin geleceği için birlikte hareket eder. Filmde birçok başarılı isimler bulunurken 1 saat 48 dakika sürüyor.
Eda Ece, Oğuzhan Koç, Ali Poyrazoğlu gibi isimlerin bulunduğu film 1 saat 15 dakikalik bir animasyon filmidir. İbi ve arkadaşları bu kez uzayda kaybolan bir uyduyu bulmak için eğlenceli bir göreve çıkar. İbi: Uzay Görevi, vizyonda!
Algı Eke, Burak Sevinç, Bülent Çolak gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Nasipse Olur 2, 1 saat 45 dakika sürüyor. Evlilik hazırlıkları yine karışır, yanlış anlaşılmalar ve aile baskısı komik olaylara yol açar.
Yan Yana filmi ilk çıktığı günden beri büyük izleyici kazandı. Rekor kıran film halen vizyonda kalmaya devam ederken 2 saat 28 dakika sürüyor.