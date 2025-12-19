Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'den ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN YASAKLI MADDE OPERASYONU SONRASI İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin sosyal medya hesabından "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Operasyon kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Şeyma Subaşı, "Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." dedi.