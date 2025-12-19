Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Putin saldırıları durdurmaya hazır! Bir şartı var: "Bize saygılı davranın"

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısında Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin burada Ukrayna'daki savaşı bitirmek için temel şartlarını açıkladı.

Putin saldırıları durdurmaya hazır! Bir şartı var:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 15:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısı ve halkın soru sorduğu "Yılın Sonuçları" isimli programda, Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin saldırıları durdurmaya hazır! Bir şartı var: "Bize saygılı davranın"

Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı "Özel Askeri Operasyon" adı altındaki savaşı bitirmek ve barışa bir adım atmak için şartları olduğunu belirtti. Konuşmasında güvenlik garantilerine karşılık yeni askeri harekatın olmayacağının altını çizen Putin, "Bize saygılı davranırsanız yeni askeri harekat olmayacak" dedi.

