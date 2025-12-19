Putin saldırıları durdurmaya hazır! Bir şartı var: "Bize saygılı davranın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısı ve halkın soru sorduğu "Yılın Sonuçları" isimli programda, Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı "Özel Askeri Operasyon" adı altındaki savaşı bitirmek ve barışa bir adım atmak için şartları olduğunu belirtti. Konuşmasında güvenlik garantilerine karşılık yeni askeri harekatın olmayacağının altını çizen Putin, "Bize saygılı davranırsanız yeni askeri harekat olmayacak" dedi.