Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları barış müzakerelerinin gölgesinde devam ediyor.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya tarafından düzenlenen 3 hava saldırısında iki apartmanın hasar gördüğünü ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişinin yaralandığını belirtti.

"SİVİL YERLEŞİMLER KASITLI OLARAK HEDEF ALINDI"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kez daha sivil yerleşim yerleri olan evler, okullar ve günlük yaşam alanları kasıtlı olarak hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırı sonrası bazı dairelerde yangın çıktı.