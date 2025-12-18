ABD Karayip Denizi'nde bir tekneyi daha vurdu: 4 kişi öldürüldü

Kategoriler
ABD’den Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye daha saldırı düzenledi. Teknenin uyuşturucu kartelleri ile ilişkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğrulanan istihbari bilgilere göre, söz konusu tekne Doğu Pasifik’teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhı üzerinde seyir halindeydi ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri yürütüyordu" denildi. Operasyon sonucunda 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğü aktarılırken, ABD askeri personelinde herhangi bir kayıp veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.