Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 18 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 18 Aralık Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 18 Aralık 2025 Perşembe güncel döviz kuru...
Alış (TL): 42,7127
Satış (TL): 42,7495
Alış (TL): 50,2632
Satış (TL): 50,2899