12°
Ekonomi
Asgari ücrette ikinci toplantı günü! Rakam konuşulacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılının asgari ücretini belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün yapacak. Ekonomik veri ve raporlar masaya yatırılarak hesaplar yapılacak. Peki yüzde 25, 30 ya da 35 yapılması durumunda asgari ücret ne kadar olacak? İşte hesaplar...

Milyonlarca çalışanın ücretini etkileyecek olan 2026 asgari ücretinde ikinci günü geldi. , ile temsilcileri tarafından ve raporlar komisyonda ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıdan rakam çıkıp çıkmayacağı sorusuna cevap verdi.

Asgari ücrette ikinci toplantı günü! Rakam konuşulacak mı?

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, bugün yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

Asgari ücrette ikinci toplantı günü! Rakam konuşulacak mı?

BAKAN IŞIKHAN İKİNCİ TOPLANTI İÇİN KONUŞTU


İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği asgari ücret görüşmeleri, bu yıl TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına yönelik itirazının gölgesinde gerçekleşiyor.

Komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme talebi karşılık bulmayan TÜRK-İŞ, 12 Aralık'taki ilk toplantıya katılmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Asgari ücrette ikinci toplantı günü! Rakam konuşulacak mı?

HANGİ ORANA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?


Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL

Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL

Yüzde 40 artış yapılırsa 30 bin 950 TL seviyesine çıkacak

(2025 yılı için mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor)

