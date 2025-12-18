Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Konya tanıtım günleri nerede, kaç gün sürecek? Etkinliğin yeri belli oldu

Ülkemizin illerinin tanıtım günleri belirli aralıklarla gerçekleştirilirken binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Konya tanıtım günlerinin nerede olacağı belli olurken, ücretsiz olup olmadığı da araştırıldı.

18.12.2025
18.12.2025
18.12.2025

Bu haftanın programına göre tanıtım günleri gerçekleşecek. Binlerce kişinin katılacağı için bekleyiş devam ediyor.

KONYA TANITIM GÜNLERİ NEREDE?

Vatandaşlar, 18–21 Aralık 2025’te ’da düzenlenecek 9. Konya İl Tanıtım Günleri’nde buluşacak. Etkinlik, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

Vali Yerlikaya, programdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un teşrifleriyle Konya Günleri'ne katıldık.

Ata memleketim Konya'dan gelen hemşehrilerimle medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzda buluşmaktan büyük mutluluk duydum.” ifadelerini kullandı.

Konya tanıtım günleri nerede, kaç gün sürecek? Etkinliğin yeri belli oldu

KONYA TANITIM GÜNLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Binlerce kişi 18-21 Aralık tarihlerinde Konya tanıtım günlerinde buluşacak. Konyalı Sanayici İş Adamları Derneği (KONSİAD) Genel Başkanı Kemal Çelik, “Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Konya İl Tanıtım Günleri, 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi festival alanında gerçekleştirilecek. Organizasyon; İçişleri Bakanlığımız nezaretinde, Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi İl Komisyonu kararı doğrultusunda yürütülmekte olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile İstanbul Valiliği tarafından da desteklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

