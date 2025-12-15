Önder Özen'den Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrasında çarpıcı tespit: "Domenico Tedesco denemeliydi"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısındaki oyununu analiz eden Önder Özen, Domenico Tedesco'nun Avrupa süreci için farklı bir yoldan bahsetti.

ÖNDER ÖZEN'DEN FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SONRASINDA DOMENICO TEDESCO'YA UYARI!

"İlk devre harikaydı. Fenerbahçe istekli, coşkulu ve üretkendi. Kaliteliydi. İlk yarıdaki takım savunması da kusursuza yakındı. Yüksek topları ve geriden oyun kurmayı çok iyi karşıladı. Hücumdaki üretkenlik ve bireysel performanslar çok yüksekti. İlk 45 dakikada Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu etkisini gördük. Fenerbahçe, ilk yarıyı 5-0 da bitirebilirdi, rakibini sahadan sildi. İkinci devredeki yaklaşım da doğru. Ama Domenico Tedesco hızlı hücumları görmeyi deneyebilirdi. Avrupa'da bunlara ihtiyaç olacak. Ayrıca Ederson da çok iyi oyunlar kurdu, takımı hızlı çıkardı. Ama genel tercih bunu görmekten yana olmadı. Fenerbahçe açısından umut veren bir oyun ve galibiyet oldu. Bir de Domenico Tedesco'nun iki kenar oyuncusunu çizgiye çekme durumu var, oyunu genişletiyor. Bu durumda da forvetler uzak kalıyor ve iç orta sahalar devreye giriyordu. Bugünse genişliği bekler sağladı ve kanatlar içeri girdi. Böylece Kerem de Asensio da iş yaptı. Bu oyuncular, iç orta sahalar gibi ataklara dahil oldu. Hücumdaki kenarları daha etkili kullanmanın yolu da bence buydu. Bu değişim Fenerbahçe adına çok olumlu. Bu tercih, çok işe yarar. Forvetinin bitiriciliği iyi değil ama yıldızların ataklara dahil oldukça ön bölgede etkin arttı."