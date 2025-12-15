Menü Kapat
10°
İSKİ çalışmasında faciadan dönüldü! 1 işçi göçük altında kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin Avcılar'da gerçekleştirdiği altyapı çalışması esnasında göçük yaşandı. Yaşanan olayda toprak altında kalan 1 işçi, itfaiye ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
20:50
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
20:52

Saat 18.20 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak’ta meydana gelen olayda, tarafından yapılan çalışma sırasında yaşanan göçükte işçilerden Erkan Yavuz toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine çalışanlar ve kepçe operatörü müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine , polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

altında kalan Yavuz, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan Yavuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir mahalle sakini, "Mahallemizde İSKİ altyapı çalışması yapıyordu, ben de evime çıkıyordum, aniden göçük oluştuğunu gördüm. Hemen koşarak aşağı indim ve toprak altında kalan arkadaşa müdahale ettik. Omuz hizasına kadar zaten toprağın altındaydı. Kendi çabalarımızla yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

