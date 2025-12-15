İSKİ çalışmasında faciadan dönüldü! 1 işçi göçük altında kaldı

Saat 18.20 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak’ta meydana gelen olayda, İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında yaşanan göçükte işçilerden Erkan Yavuz toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine çalışanlar ve kepçe operatörü müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Göçük altında kalan Yavuz, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan Yavuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir mahalle sakini, "Mahallemizde İSKİ altyapı çalışması yapıyordu, ben de evime çıkıyordum, aniden göçük oluştuğunu gördüm. Hemen koşarak aşağı indim ve toprak altında kalan arkadaşa müdahale ettik. Omuz hizasına kadar zaten toprağın altındaydı. Kendi çabalarımızla yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.