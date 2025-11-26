Bartın'da inşaat alanında göçük: Evler taliye edildi

Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesi Kaymakamlık binasının 150 metre yakınında bulunan bir inşaat alanında gece saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda meydana gelen olayda, can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Olayın meydana geldiği saatlerde çalışan işçi olmaması nedeniyle facianın önüne geçildiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yeri yakınında bulunan bir apartmanda yaşayanlar ise tahliye edilerek, binadan çıkarıldı. Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

TOPRAK PARÇASI KOPTU

Yapılan incelemelerde killi bir toprak parçasının ana karadan ayrılıp koptuğu belirlendi.

Yaşanan olayın ardından Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Çetin'in kurum müdürleri, mühendis ve teknik ekiplerle gerçekleştirdiği toplantıda çökmenin yaşandığı alanın yeniden doldurulması kararı alındı. Kararın ardından bölgeyi çok sayıda iş makinesi ve kamyon yönlendirilerek, dolgu çalışmasına başlanıldı.