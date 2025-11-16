Şanlıurfa'da facia! 5 işçi göçük altında kaldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi.

5 İŞÇİ KURTARILDI

Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.