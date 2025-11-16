Bakan Uraloğlu duyurdu: Metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişi sığınabilecek! Kritik F-16 detayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasitede olduğunu bildirerek, "Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir." ifadesini kullandı.