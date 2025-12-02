Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Caner Cindoruk ile Rojbin Erden “7 Yüz” filminde buluştu

Son olarak Ben Onun Annesiyim dizisinde rol alan Caner Cindoruk ile Yabani dizisiyle popüler olan Rojbin Erden 7 Yüz filminde buluştu. Merakla beklenen 7 Yüz filminin yönetmen koltuğunda ise Tayfur Aydın oturuyor.

Caner Cindoruk ile Rojbin Erden “7 Yüz” filminde buluştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 17:23

Dizisi final yaptıktan sonra yeni projeler okumaya başlayan , 7 Yüz filmiyle el sıkıştı. Caner Cindoruk'un ardından diziye 25 yaşındaki Rojbin Erden dahil oldu.

CANER CİNDORUK'UN PARTNERİ ROJİN ERDEM OLDU

Birsen Altuntaş'ın Uzun bir aranın ardından yeniden kamera arkasına geçen yönetmen Tayfur Aydın, üçüncü filminin çekimlerine başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapım desteği alan proje, ayrıca TRT 12 Punto’dan ön alım hakkı kazanmıştı.

Caner Cindoruk ile Rojbin Erden “7 Yüz” filminde buluştu

Türkiye, Almanya ve İngiltere ortak yapımı olarak hayata geçirilen film dün ’da sete çıktı. 7 kardeşin yüzleşme hikâyesinin işlendiği filmin başrolüne çok flaş bir oyuncu katıldı. Caner Cindoruk kardeşlerden “Muhammed” rolüyle hikâye katıldı.

Caner Cindoruk ile Rojbin Erden “7 Yüz” filminde buluştu

Senaryosu ve yönetmenliği Tayfur Aydın’a ait filmin başrollerinde Rojbin Erden, Caner Cindoruk, Kadim Yaşar, Özlem Taş, Rugeş Kırıcı, Halil Demir, Yusuf Tali, Oktay Çağla, Özgü Delikanlı, Ftessa Hazrolli, Sariye Yılmaz, Hanife Maya Çevik ve Ömer Akalın yer alırken; projeye konuk oyuncu olarak Yılmaz Yalçın eşlik ediyor.

