Caner Cindoruk ile Rojbin Erden “7 Yüz” filminde buluştu

Dizisi final yaptıktan sonra yeni projeler okumaya başlayan Caner Cindoruk, 7 Yüz filmiyle el sıkıştı. Caner Cindoruk'un ardından diziye 25 yaşındaki Rojbin Erden dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın Uzun bir aranın ardından yeniden kamera arkasına geçen yönetmen Tayfur Aydın, üçüncü filminin çekimlerine başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapım desteği alan proje, ayrıca TRT 12 Punto’dan ön alım hakkı kazanmıştı.

Türkiye, Almanya ve İngiltere ortak yapımı olarak hayata geçirilen film dün Kapadokya’da sete çıktı. 7 kardeşin yüzleşme hikâyesinin işlendiği filmin başrolüne çok flaş bir oyuncu katıldı. Caner Cindoruk kardeşlerden “Muhammed” rolüyle hikâye katıldı.

Senaryosu ve yönetmenliği Tayfur Aydın’a ait filmin başrollerinde Rojbin Erden, Caner Cindoruk, Kadim Yaşar, Özlem Taş, Rugeş Kırıcı, Halil Demir, Yusuf Tali, Oktay Çağla, Özgü Delikanlı, Ftessa Hazrolli, Sariye Yılmaz, Hanife Maya Çevik ve Ömer Akalın yer alırken; projeye konuk oyuncu olarak Yılmaz Yalçın eşlik ediyor.