16°
 Nalan Güler Güven

Beyoğlu'ndaki metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin İBB'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu'ndaki metro çalışmalarında iskelenin çökmesi sonucu yaşanan kazaya ilişkin açıklamada bulundu. İBB, Kazada tünel göçüğü meydana gelmediğini, olayın istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen iş kazası olduğunu, buna ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

16.11.2025
16.11.2025
İBB'den yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, dün saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılmasına bağlı olarak iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.

YARALANAN İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İş kazasında düşerek yaralanan 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla 2'sinin ise vinç yardımıyla çıkarıldığı aktarılan açıklamada, işçilerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

"BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA İŞ KAZASI YAŞANDI"

Açıklamada, "Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Söz konusu kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

