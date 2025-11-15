Kabataş metro inşaatı göçükte ölü, yaralı var mı? Göçük altında kalanlar kurtarıldı mı?

Kategoriler
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü. Metro inşaatının çökmesi sonucunda ölü, yaralı var mı araştırıldı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi.
Bugün akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrasında ekipler bölgeye sevk edildi. Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.