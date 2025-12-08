Menü Kapat
Editor
Editor
 Ümit Buget

Serbest bölgelerden kasımda 915,7 milyon dolar ihracat

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeden kasımda yapılan ihracatın yüzde 2,7 artışla 915,7 milyon dolara çıktığını aktardı. İşte tüm rakamlar ve detaylar...

Serbest bölgelerden kasımda 915,7 milyon dolar ihracat
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kasım ayı verileri serbest bölgelerde kapasitesinin güçlendiğini, yüksek teknoloji üretimindeki yükselişin sürdüğünü ve bu gelişmelerin dış ticaret dengesine önemli katkılar sunduğunu ortaya koydu.

Ülkedeki 19 serbest bölgeden geçen ay gerçekleştirilen dış satım Kasım 2024'e kıyasla yüzde 2,7 arttı ve 915,7 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret fazlası 184,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Toplam satışlarda ihracatın payı yüzde 73, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 125,2 oldu.

Kasımda orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam payı yüzde 64,1'i buldu. Bu durum katma değerli üretimdeki güçlü artışı da gözler önüne serdi.

Yurt dışı ve Türkiye ile ticaret hacmi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 2,26 milyar dolar seviyesine geriledi.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye satışlar yüzde 17,2, Türkiye’den serbest bölgelere satışlar yüzde 13,9 azaldı.

Serbest bölgelerden kasımda 915,7 milyon dolar ihracat

KASIMDA İHRACATIN LİDERİ EGE SERBEST BÖLGESİ

Ege Serbest Bölgesi, kasımda ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artırarak 262,6 milyon dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 28,7'sini tek başına gerçekleştirdi.

Bu bölge, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 505 milyon dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin de yüzde 22,3'ünü de tek başına üstlendi.

Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 34,5 artırarak 147,9 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi yüzde 24,7 yükselterek 32,6 milyon dolara çıkardı.

Ayrıca 4 serbest bölge, kasımda yüzde 20’nin üzerinde ihracat artışı kaydetti.

Serbest bölgelerden kasımda 915,7 milyon dolar ihracat

11 AYDA 11,31 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Ocak-kasım döneminde ise Türkiye'deki 19 serbest bölgenin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 11,31 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemdeki dış ticaret fazlası 3,29 milyar dolar oldu. Toplam satışlar içindeki ihracat payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 141,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 57,2 seviyesine ulaştı. Ticaret hacmi de yüzde 3,9 artışla 25,96 milyar doları buldu.

Ege Serbest Bölgesi, 11 ayda ihracatını 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artırarak 2,95 milyar dolar seviyesine çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,1'ini gerçekleştirdi.

Bu bölge, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 5,75 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 22,2'sini üstlendi.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 33,5 artırarak 428 milyon dolara, Bursa Serbest Bölgesi yüzde 11,8 yükselterek 1,51 milyar dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi yüzde 26,2 artırarak 635 milyon dolara çıkardı.

Ülkedeki 9 serbest bölgenin ihracatında bu dönemde yüzde 10 ve üzerinde artış kaydedildi.

Böylece, kasımda serbest bölgeler, yüksek katma değerli üretim, teknoloji yoğun ürünler ve güçlü ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine katkısını sürdürdü.

