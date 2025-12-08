Menü Kapat
TGRT Haber
Tehdit gibi uyarı: Avrupa parçalanırsa ABD diye bir şey kalmaz

Aralık 08, 2025 10:41
1
JPMorgan CEO Jamie Dimon

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Avrupa’daki ağır işleyen bürokrasinin kıtayı giderek zayıflattığını, bunun da en çok ABD’yi tehdit ettiğini söyledi.

2

JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, uzun zamandır tartışılan Avrupa bürokrasisine bu kez çok daha sert bir yerden değindi. Dimon’a göre kıta, sosyal güvenlikte iyi işler çıkarıyor olabilir; fakat ticaret, yatırım ve inovasyonu baltalayan yapı artık Avrupa’nın ayağına dolanıyor.

“Bu durum şimdi onlara geri dönüyor” diyerek adeta net bir uyarı bıraktı.

Dimon, hissedarlara gönderdiği mektupta Avrupa’nın “çözülmesi gereken çok ciddi sorunlarla” karşı karşıya olduğunu belirtti. Ona göre dünyanın önündeki en büyük risklerden biri, giderek daha fazla parçalanan bir Avrupa.

3

“AVRUPA PARÇALANIRSA ‘ÖNCE AMERİKA’ DİYE BİR ŞEY KALMAZ”

Dimon’un asıl dikkat çektiği nokta ise oldukça çarpıcıydı. Avrupa Birliği içinde uyum sağlamanın artık her zamankinden zorlaştığını, askeri kapasitenin de zayıfladığını söyleyen Dimon, bunun yalnızca kıtayı değil, ABD’nin güvenliğini de tehdit ettiğini ifade etti.

“Avrupa parçalanırsa, ‘Önce Amerika’ diye bir şey olmaz” diyerek riskin büyüklüğünü vurguladı. Yani Dimon’a göre Avrupa’nın zayıflaması en çok Washington’a zarar verecek.

4

ABD’YE ÇAĞRI: “UZUN VADELİ BİR STRATEJİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Dimon, Avrupa’nın yeniden güç kazanması için ABD’nin devreye girmesi gerektiğini savundu.

“Uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacımız var” diyerek Washington’a açık bir mesaj gönderdi.

Bu değerlendirmeyi yaparken, Trump yönetiminin Avrupa’yı “geri giden bir kıta” olarak tanımladığı yeni güvenlik stratejisini de hatırlattı.

5

JPMORGAN’DAN 1,5 TRİLYON DOLARLIK DESTEK PLANI

Dimon, yalnızca uyarı yapmakla kalmadı; JPMorgan’ın ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenliğini desteklemek için dev bir finansman planı hazırladığını da duyurdu.

Buna göre banka; tedarik zinciri ve ileri üretim, savunma ve havacılık, enerji bağımsızlığı ve stratejik teknolojiler gibi dört kilit alana 1,5 trilyon dolar aktaracak. JPMorgan bu süreçte 10 milyar dolara kadar kendi sermayesinden yatırım yapmayı da planlıyor.

