Tehdit gibi uyarı: Avrupa parçalanırsa ABD diye bir şey kalmaz

JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, uzun zamandır tartışılan Avrupa bürokrasisine bu kez çok daha sert bir yerden değindi. Dimon’a göre kıta, sosyal güvenlikte iyi işler çıkarıyor olabilir; fakat ticaret, yatırım ve inovasyonu baltalayan yapı artık Avrupa’nın ayağına dolanıyor.

“Bu durum şimdi onlara geri dönüyor” diyerek adeta net bir uyarı bıraktı.

Dimon, hissedarlara gönderdiği mektupta Avrupa’nın “çözülmesi gereken çok ciddi sorunlarla” karşı karşıya olduğunu belirtti. Ona göre dünyanın önündeki en büyük risklerden biri, giderek daha fazla parçalanan bir Avrupa.