11 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarla geldi! Bu Perşembe A101’de English Home ürünleri indirimde

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
11 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu kaçırılmayacak fırsatlarla vatandaşın beğenisine sunuldu. Her hafta onlarca üründe yaptığı indirimlerle adından söz ettiren A101’de bu perşembe özellikle küçük ev aletleri heyecanla bekleniyor. A101 11 Aralık 2025 kataloğunda English Home tost makinesi 1.999 TL, Türk kahve makinesi 1.599 TL, saç kurutma makinesi 899 TL fiyatla yer alıyor…
A101 11 Aralık kataloğu yine haftanın en çok konuşulanları arasına girdi. Evlenecekler ve evini yenileyecekler için English Home ürünleri bu Perşembe avantajlı fiyatlarla satılacak. Ancak indirimli ürünler sadece bunlarla kalmayacak. Zira 11 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşyadan elektronik eşyaya, ev tekstilinden oyuncağa her evin ihtiyacı olan onlarca farklı ürün indirimli fiyatlarla yer alıyor. İşte A101’de bu Perşembe indirimlerle satışa çıkan ürünlerin detayları…