Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu! İşte masadaki rakam

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret hesapları ve tahminleri de sıklaşmaya başladı. Öte yandan asgari ücret için gözler 12 Aralık’ta ilki gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. İşte yeni asgari ücret için zam senaryoları ve masadaki en güçlü zam oranı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Buna göre 12 Aralık Cuma günü asgari ücret görüşmelerindeki ilk toplantı gerçekleşecek. Halihazirda 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret bu görüşmelerin sonunda zamlanacak.
Habertürk canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, olası zam oranlarını değerlendirdi. Enflasyonun yarattığı tahribata dikkat çeken Prof. Yılmaz, “Satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40’ın üzerinde bir artış gerekli. Ancak mevcut ekonomik politikalar nedeniyle bunun gerçekleşmesi zor görünüyor" dedi.
Geçmiş örneklere de göndermede bulunan Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarında seçim süreci nedeniyle ücret artışlarının enflasyonun üzerinde yapıldığını hatırlattı. Bu dönemde yılda iki kez artırılan asgari ücret, toplamda yüzde 100’e yakın zam görmüştü.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Prof. Dr. Yılmaz, yeni dönemde ücret politikalarının “beklenen enflasyon” üzerinden şekillendiğini belirterek, artışın sınırlı kalacağı görüşünde. Yılmaz, “Yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkma ihtimali düşük. Sıkı para politikasının sürdüğü, seçimin olmadığı bir dönemdeyiz. Ücretler bilinçli şekilde baskılanıyor" açıklamasında bulundu.
YILDA İKİ KEZ ZAM BEKLENTİSİ YOK
DİSK’in yılda iki zam talebinin bu yıl mümkün görünmediğini belirten Yılmaz, “Bu uygulama tamamen seçim dönemlerine özgüydü. Bu yıl için böyle bir sinyal gelmez" ifadelerini kullandı.
Güncel hesaplamalara göre muhtemel asgari ücret zam senaryoları şöyle:
Yüzde 20: 26.524 TL
Yüzde 25: 27.630 TL
Yüzde 30: 28.735 TL
Yüzde 35: 29.840 TL
Yüzde 40: 30.945 TL
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ RAKAMLAR
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak veriliyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olurken, ücretin 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.