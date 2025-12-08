Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu! İşte masadaki rakam

Aralık 08, 2025 10:29
1
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu! İşte masadaki rakam

Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret hesapları ve tahminleri de sıklaşmaya başladı. Öte yandan asgari ücret için gözler 12 Aralık’ta ilki gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. İşte yeni asgari ücret için zam senaryoları ve masadaki en güçlü zam oranı.

 

2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Buna göre 12 Aralık Cuma günü asgari ücret görüşmelerindeki ilk toplantı gerçekleşecek. Halihazirda 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret bu görüşmelerin sonunda zamlanacak. 

 

 

3

Habertürk canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, olası zam oranlarını değerlendirdi. Enflasyonun yarattığı tahribata dikkat çeken Prof. Yılmaz, “Satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40’ın üzerinde bir artış gerekli. Ancak mevcut ekonomik politikalar nedeniyle bunun gerçekleşmesi zor görünüyor" dedi.

4

Geçmiş örneklere de göndermede bulunan Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarında seçim süreci nedeniyle ücret artışlarının enflasyonun üzerinde yapıldığını hatırlattı. Bu dönemde yılda iki kez artırılan asgari ücret, toplamda yüzde 100’e yakın zam görmüştü.

5

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Prof. Dr. Yılmaz, yeni dönemde ücret politikalarının “beklenen enflasyon” üzerinden şekillendiğini belirterek, artışın sınırlı kalacağı görüşünde. Yılmaz, “Yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkma ihtimali düşük. Sıkı para politikasının sürdüğü, seçimin olmadığı bir dönemdeyiz. Ücretler bilinçli şekilde baskılanıyor" açıklamasında bulundu.

6

YILDA İKİ KEZ ZAM BEKLENTİSİ YOK 

DİSK’in yılda iki zam talebinin bu yıl mümkün görünmediğini belirten Yılmaz, “Bu uygulama tamamen seçim dönemlerine özgüydü. Bu yıl için böyle bir sinyal gelmez" ifadelerini kullandı.

7

Güncel hesaplamalara göre muhtemel asgari ücret zam  senaryoları şöyle:

Yüzde 20: 26.524 TL

Yüzde 25: 27.630 TL

Yüzde 30: 28.735 TL

 

 

8

Yüzde 35: 29.840 TL

Yüzde 40: 30.945 TL

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ RAKAMLAR 

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak veriliyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olurken, ücretin 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.