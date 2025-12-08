Dev banka 10 bin kişi kovuyor

CREDİT SUİSSE ENTEGRASYONUNUN YENİ PERDESİ

UBS’in 2023’te satın aldığı Credit Suisse ile entegrasyon süreci hâlâ devam ediyor. Bu birleşme, uzun süredir iş gücünde farklı düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. SonntagsBlick’in aktardığı 10 bin kişilik potansiyel işten çıkarma ise bu sürecin yeni ve daha büyük ölçekli bir adımı olarak görülüyor.