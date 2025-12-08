Menü Kapat
SON DAKİKA!
Dev banka 10 bin kişi kovuyor

Aralık 08, 2025 10:31
İsviçre UBS

İsviçre’nin önde gelen gazetelerinden SonntagsBlick, UBS’in 2027 yılına kadar yaklaşık 10 bin çalışanını daha işten çıkarmayı değerlendirdiğini aktardı. Eğer bu plan hayata geçerse, bankanın toplam çalışan sayısında yaklaşık yüzde 9’luk bir daralma yaşanmış olacak.

Haberde geçen sayı UBS tarafından doğrulanmadı ancak banka, hem İsviçre’de hem de dünya genelinde personel azaltımının “mümkün olduğunca sınırlı tutulacağını” vurguladı. Yani ortada kesinleşmiş bir rakam yok ama ciddi bir küçülme ihtimalinin masada olduğu anlaşılıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR BİRKAÇ YILA YAYILACAK

UBS, olası pozisyon azaltımlarının ani bir kararla değil, birkaç yıla yayılmış bir süreçle yönetileceğini belirtiyor. Bu süreçte: Doğal işten ayrılmalar, Erken emeklilik seçenekleri, Dışarıdan alınan bazı işlerin şirket içine taşınması gibi yöntemlerin devreye sokulacağı ifade edildi. Banka, sert ve toplu işten çıkarma görüntüsünden kaçınmaya çalışıyor gibi duruyor.

CREDİT SUİSSE ENTEGRASYONUNUN YENİ PERDESİ

UBS’in 2023’te satın aldığı Credit Suisse ile entegrasyon süreci hâlâ devam ediyor. Bu birleşme, uzun süredir iş gücünde farklı düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. SonntagsBlick’in aktardığı 10 bin kişilik potansiyel işten çıkarma ise bu sürecin yeni ve daha büyük ölçekli bir adımı olarak görülüyor.

