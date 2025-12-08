Petrol fiyatları iki haftanın zirvesine yaklaştı

PARA POLİTİKASINDA HARARETLİ TARTIŞMA BEKLENTİSİ

Piyasalarda Fed’in bu hafta çeyrek puanlık bir indirime gitme ihtimali yüzde 84 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ancak kurul üyelerinin son açıklamaları, toplantının uzun süredir görülmeyen sert bir para politikası tartışmasına sahne olabileceğini düşündürüyor.

Bu da yatırımcıları biraz tedirgin ediyor açıkçası. Hem Fed’in yol haritası hem de kurul içindeki görüş ayrılıklarının ne kadar derinleştiği, petrol dâhil birçok varlığın yönü için kritik olacak.