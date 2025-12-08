Petrol fiyatları iki haftanın zirvesine yaklaştı

Kategoriler
Fed’in olası faiz indirimi ve jeopolitik risklerin yol açtığı belirsizlik, petrol fiyatlarını iki haftanın en yüksek seviyelerine taşırken piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim.
Petrol piyasası haftaya, son iki haftanın en yüksek seviyelerine iyice yaklaşmış bir tabloyla başladı. Yatırımcıların gözü kulağı bu hafta yapılacak Fed toplantısında. Çünkü olası bir faiz indirimi, ekonomik aktiviteyi canlandırarak enerji talebini yukarı çekebilir. Bu beklenti, fiyatların yönünü şimdiden etkilemiş durumda.
Pazartesi sabahı 05.21 GMT itibarıyla Brent petrol, yüzde 0,14’lük ufak bir artışla varil başına 63,84 dolara çıktı. ABD’nin gösterge petrolü WTI ise yüzde 0,13 yükselerek 60,16 dolardan işlem gördü. Her iki kontrat da Cuma gününü, 18 Kasım’dan bu yana görülen en güçlü kapanışlarla tamamlamıştı.
Piyasalarda Fed’in bu hafta çeyrek puanlık bir indirime gitme ihtimali yüzde 84 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ancak kurul üyelerinin son açıklamaları, toplantının uzun süredir görülmeyen sert bir para politikası tartışmasına sahne olabileceğini düşündürüyor.
Bu da yatırımcıları biraz tedirgin ediyor açıkçası. Hem Fed’in yol haritası hem de kurul içindeki görüş ayrılıklarının ne kadar derinleştiği, petrol dâhil birçok varlığın yönü için kritik olacak.