Asgari ücret toplantısı ne zaman 2026? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari ücret toplantısı 2026 için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin kaç TL olacağı milyonlarca kişinin ana gündeminde.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN 2026?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret tutarının belirlenmesi için görüşmelere başlayacak. 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan asgari ücret toplantısı için bekleyiş sürüyor. 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYON TOPLANTISI HANGİ GÜN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Buna göre 12 Aralık Cuma günü asgari ücret görüşmelerindeki ilk toplantı gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN 2026?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak veriliyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olurken, ücretin 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücret belirleme görüşmelerinin ilki ise 12 Aralık Cuma günü yapılacak.