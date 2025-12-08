Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yağmur yağınca fiyatı düştü, duyan koştu! Faydaları saymakla bitmiyor

Bursa'da bölge halkının dağlardan topladığı melki mantarı ek gelir kapısı oluyor. Yağmur yağınca fiyatı düşen mantara yoğun ilgi gösteriliyor. Mantarın faydaları saymakla bitmiyor.

Yağmur yağınca fiyatı düştü, duyan koştu! Faydaları saymakla bitmiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 10:06

Sonbaharın vazgeçilmezi melki mantarı dağlarda yağmurla bollaşıyor, vatandaşa ek gelir kapısı oluyor. Ekimde başlayan mantar sezonunda bölge halkı ormanlık alanlardan yüksek kesimlerden topladıkları mantarları yol kenarlarında satıyor.

Yağmur yağınca fiyatı düştü, duyan koştu! Faydaları saymakla bitmiyor

Kasımda kilosu ortalama 300 liradan satılan, kalitesine göre 250 ila 350 lira arasında değişen kanlıca mantarının son dönemde etkili olan yağışlarla fiyatı düşebiliyor.

KİLOSU 300 LİRAYDI

Orhaneli ilçe merkezinde neredeyse her köşe başında kanlıca mantarı tezgahı görülüyor. İki kasa içinde mantar satan emekli Aziz Kaya, "Ormanlık bölgelerden topluyorum. Bir ay önce yeni çıktığında kilosu 300 liraydı şimdi 100 liraya düştü. O zaman günde 6-7 kilogram topluyordum şimdi 15-20 kilogram topluyorum. Yağmurla bollaştı mantar, bulması da toplaması da kolay oldu. Çok var toplayıp satan, herkes ekmek parasını kazanmaya çalışıyor" dedi.

Kaya, yağmurun mantarın irileşmesini sağladığını belirterek, doğada toplarken 400 gramlık bir mantar bulduğunu anlattı.

Yağmur yağınca fiyatı düştü, duyan koştu! Faydaları saymakla bitmiyor

KANLICA MANTARININ FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendiren kanlıca mantarı, yüksek antioksidan özelliğine sahip. Kolesterolü düşüren melki mantarı, kalp sağlığını destekliyor, kon şekeri seviyesini koruyor. şeker hastalığıyla mücadelede fayda sağlıyor. İltihap gideren, kemik sağlığını koruyan kanlıca mantarı, kemik erimesi hastalığına karşı iyi geliyor, cildin yaşlanmasını önlüyor.

İçeriğinde bulunan B vitamini ile zinde tutan kanlıca mantarı, günün stresini atmada yardımcı oluyor, zengin lifler ile sindirim sistemine fayda sağlıyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#yağmur
#sonbahar
#Kanlıca Mantarı
#Melki Mantarı
#Mantarı
#Ek Gelir
#Yaşam
