İstanbul’da dev elektrik kesintisi! BEDAŞ milyonları uyardı: 8 Aralık Pazartesi günü 21 ilçe karanlığa gömülecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da yaşanacak dev elektrik kesintisinden milyonlarca kişi etkilenecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre kimi bölgelerde 10 saat sürecek elektrik kesintisi 21 ilçeyi etkileyecek. Vatandaşların yaşanacak olumsuz şekilde etkilenmemesi için BEDAŞ resmi sitesinden elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek mahalleri kamuoyu ile paylaştı. İşte 8 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine ilişkin tüm ayrıntılar…
8 Aralık Pazartesi günü İstanbul’da Silivri, Güngören, Sultangazi, Küçükçekmece, Şişli, Sarıyer, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bakırköy, Bayrampaşa, Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Beşiktaş ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintiler kimi bölgelerde gün boyu devam edecek…
8 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ