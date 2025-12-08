İstanbul’da dev elektrik kesintisi! BEDAŞ milyonları uyardı: 8 Aralık Pazartesi günü 21 ilçe karanlığa gömülecek

İstanbul’da yaşanacak dev elektrik kesintisinden milyonlarca kişi etkilenecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre kimi bölgelerde 10 saat sürecek elektrik kesintisi 21 ilçeyi etkileyecek. Vatandaşların yaşanacak olumsuz şekilde etkilenmemesi için BEDAŞ resmi sitesinden elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek mahalleri kamuoyu ile paylaştı. İşte 8 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine ilişkin tüm ayrıntılar…