Trabzonspor Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları gündemde

Süper Lig'de 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, 15. hafta maçları kapsamında 24 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın öncesinde Trabzonspor - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları kaç TL soruları gündeme geldi.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maç biletleri henüz satışa çıkmadı. 14 Aralık 2025 Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin 12 Aralık 2025 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp tarafından genel olarak karşılaşma biletleri 2-3 gün önceden satışa çıkarılıyor.

Biletlerin satışa çıkmasının ardından Passo uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden taraftarlar satın alabilecekler.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, NE KADAR?

Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını biletlerinin henüz satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletlerinin fiyatının netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'un en son evinde oynadığı Konyaspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

VIP Platinum - B: 5.750 TL

VIP Platinum - A/C: 4.500 TL

VIP Gold: 3.500 TL

VIP Silver: 2.500 TL

Batı Tribünler: 561 TL

Doğu Tribünler: 361 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 261 TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: 161 TL

Kadın ve 18 yaş altı taraftarlarımız için Güney - Kuzey Kale Arkası: 61 TL

Trabzonspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarının daha yüksek olması bekleniyor. Karşılaşmanın bilet satış duyurusunun fiyatların ne kadar olduğunu haberimize ekleyeceğiz.