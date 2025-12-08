Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası kapsamında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak olan kritik karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Trabzonspor - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı. Trabzon'da oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatlarının kaç TL olacağı da gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 09:31

'de 34 puanla 2. sırada yer alan , 15. hafta maçları kapsamında 24 puanla 6. sırada bulunan ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın öncesinde Trabzonspor - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, kaç TL soruları gündeme geldi.

Trabzonspor Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları gündemde

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maç biletleri henüz satışa çıkmadı. 14 Aralık 2025 Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin 12 Aralık 2025 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp tarafından genel olarak karşılaşma biletleri 2-3 gün önceden satışa çıkarılıyor.

Biletlerin satışa çıkmasının ardından Passo uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden taraftarlar satın alabilecekler.

Trabzonspor Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları gündemde

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, NE KADAR?

Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını biletlerinin henüz satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletlerinin fiyatının netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'un en son evinde oynadığı Konyaspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • VIP Platinum - B: 5.750 TL
  • VIP Platinum - A/C: 4.500 TL
  • VIP Gold: 3.500 TL
  • VIP Silver: 2.500 TL
  • Batı Tribünler: 561 TL
  • Doğu Tribünler: 361 TL
  • Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 261 TL
  • Güney - Kuzey Kale Arkası: 161 TL
  • Kadın ve 18 yaş altı taraftarlarımız için Güney - Kuzey Kale Arkası: 61 TL

Trabzonspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarının daha yüksek olması bekleniyor. Karşılaşmanın bilet satış duyurusunun fiyatların ne kadar olduğunu haberimize ekleyeceğiz.

ETİKETLER
#beşiktaş
#trabzonspor
#süper lig
#bilet fiyatları
#Maç Biletleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.