Trabzonspor Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları gündemde

Süper Lig'de 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, 15. hafta maçları kapsamında 24 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın öncesinde Trabzonspor - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları kaç TL soruları gündeme geldi.
Trabzonspor - Beşiktaş maç biletleri henüz satışa çıkmadı. 14 Aralık 2025 Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin 12 Aralık 2025 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp tarafından genel olarak karşılaşma biletleri 2-3 gün önceden satışa çıkarılıyor.
Biletlerin satışa çıkmasının ardından Passo uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden taraftarlar satın alabilecekler.
Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını biletlerinin henüz satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletlerinin fiyatının netlik kazanması bekleniyor.
Trabzonspor'un en son evinde oynadığı Konyaspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:
Trabzonspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarının daha yüksek olması bekleniyor. Karşılaşmanın bilet satış duyurusunun fiyatların ne kadar olduğunu haberimize ekleyeceğiz.