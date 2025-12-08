Mesut Yar Habertürk'ten ayrıldı mı? Hangi kanalda çıkacağı belli oldu

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Mesut Yar'ın yeni kanalı belli oldu. Her sabah gündeme dair konuları konuşan isim, yeni kanalında izleyici ile buluşacak.

MESUT YAR HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen ismi Mesut Yar, Kasım ayında Habertürk ekranlarına veda etmişti. Sevilen isim program sunuculuğu yapmaya tv100 ekranlarında devam ediyor. Yar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hadi hoşbulduk…

Tv100’de buluşuyoruz. Hayırlı olsun tenennilerini alalım." ifadelerine yer verdi.

MESUT YAR HANGİ KANALDA?

Mesut Yar, "tv100, Türkiye’yi Mesut Yar’la uyandırıyor! Türkiye’nin deneyimli isimlerinden gazeteci ve anchorman Mesut Yar, tv100’de izleyicisiyle buluşuyor. Siyasetin, insanın ve sokağın nabzını tutan program çok yakında başlıyor..." ifadesinin yer aldığı paylaşımı yeniden paylaşarak yeni kanalını duyurmuştu. Mesut Yar, hafta içi her sabah 06.00'da tv100 ekranlarında çıkıyor.