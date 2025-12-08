The Boys 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon fragmanıyla birlikte tarih belli oldu

Başrollerinde Antony Starr, Karl Urban, Jack Quaid ve Erin Moriarty gibi isimlerin yer aldığı The Boys dizisi 5. ve final sezonuyla birlikte ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncularından olan Karl Urban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin çekimlerinin başladığı ve 2026 yılında çıkış yapacağına dair bilgiler vermişti.

Prime Video tarafından ise The Boys'un 5. sezonuyla ilgili ilk fragman yayınlandı. Fragmanın ardından hayranlar tarafından The Boys 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı gündeme geldi.

THE BOYS 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Garth Enis'in aynı adlı cizgi roman serisinden uyarlanan The Boys dizisinin 5. sezonu açıklanan bilgilere göre 8 Nisan 2026'da çıkış yapacak.

Dizinin 5. sezonunda artık Homelander karakterinin kontrolüne geçmiş bir dünya izleyicilere gösterilecek. Boys ekibi ise Homelander'ı durdurmaya çalışacak. 5. sezonda Butcher ise ekipten ayrı olarak tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salmaya çalışacak.

THE BOYS 5. SEZON FİNAL Mİ, KAÇ BÖLÜM OLACAK?

The Boys dizisi 5. sezonuyla birlikte final yapacak. Dizinin 5. sezonunun kaç bölüm olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin ilk 4 sezonu 8 bölümden oluşmuştu. Bu sezonun final olmasından dolayı 8 bölümden daha fazla olması bekleniyor. Konuyla ilgili Prime Video tarafından açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.