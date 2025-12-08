Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

7 Aralık Pazar reyting sonuçları 2025 || Bahar, Teşkilat, Sahtekarlar…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 08, 2025 09:03
1
7 Aralık 2025 Pazar reyting sonuçları

7 Aralık 2025 Pazar reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam her hafta izlenme oranlarında zirveye oturan Teşkilat dizisinin yanı sıra sezona hızlı bir giriş yapan Sahtekarlar dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda salı günleri yayınlanan Bahar dizisinin yayın gününün değişmesiyle dün akşam izleyiciyle buluştu…

2
7 Aralık 2025 Pazar reyting sonuçları

7 Aralık Pazar akşamı Show TV’de Bahar, Now TV’de Sahtekarlar, Show TV ‘de ise Bahar dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen bölümlerin sona ermesiyle televizyon dünyasında reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

3
7 Aralık 2025 Pazar reyting sonuçları

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bahar 61. Bölümüyle, Now TV’DE Sahtekarlar 8. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 159. Bölümüyle seyirciyle buluştu. Aynı saatlerde Kanal D’de yabancı sinema filmi Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti yayınlanırken, Star TV’de Çarpıntı dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Ayrıca 7 Aralık akşamı ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecanlı anlar yaşanırken, TV8’de MasterChef Türkiye’de All Star Altın Kupa ile geçmişte yarışmada yer almış ancak şampiyonluğu kıl payı kaçırmış yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için ter döktü.

4
7 Aralık 2025 Pazar reyting sonuçları

7 ARALIK 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 7 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

