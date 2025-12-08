7 Aralık Pazar reyting sonuçları 2025 || Bahar, Teşkilat, Sahtekarlar…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bahar 61. Bölümüyle, Now TV’DE Sahtekarlar 8. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 159. Bölümüyle seyirciyle buluştu. Aynı saatlerde Kanal D’de yabancı sinema filmi Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti yayınlanırken, Star TV’de Çarpıntı dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Ayrıca 7 Aralık akşamı ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecanlı anlar yaşanırken, TV8’de MasterChef Türkiye’de All Star Altın Kupa ile geçmişte yarışmada yer almış ancak şampiyonluğu kıl payı kaçırmış yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için ter döktü.