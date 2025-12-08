Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Muğla'da şap hastalığı alarmı! 11 mahalle karantinaya alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığına rastlandı. Bunun üzerine teyakkuza geçen ekipler, 11 mahalleyi karantinaya aldıç

Muğla'da şap hastalığı alarmı! 11 mahalle karantinaya alındı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ilçesinde faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı bildirildi.

KARANTİNA UYGULANACAK MAHALLELER

Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda mahallelerde uygulanacak.

Muğla'da şap hastalığı alarmı! 11 mahalle karantinaya alındı

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAK

30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.

