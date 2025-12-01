Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İzmir'de şap alarmı: Çiğ süt ve pazar yasağı

Urla'da şap karantinası başladı. 18 Kasım'da tespit edilen şap hastalığı sonrası durum alarm seviyesine yükseldi. Çiğ süt satışı ve hayvan pazarlarında önlemler alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'de şap alarmı: Çiğ süt ve pazar yasağı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 21:24

'in ilçesinde bir büyükbaş işletmesinde tespit edildi. 18 Kasım'da bulunan vaka sonrası İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bögesel karantina kararını duyurdu.

İzmir'de şap alarmı: Çiğ süt ve pazar yasağı

TEDBİRLER AÇIKLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde 18 Kasım'da şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bölgesel karantina kararı aldı. 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında alınan tedbirler hızla uygulamaya konuldu. Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi’ndeki hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı sonrası alınan kararla Urla’nın Bademler ve Kuşçular mahallelerinde hayvan hareketleri durdurularak, çift tırnaklı hayvanların alım-satımı ve işletmeler arası nakli yasaklandı. Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararı ile bölgedeki hayvanlarda şap aşılaması yapılacak, ortak mera kullanımı ise karantina kaldırılana kadar engellenecek. Acil kesimlik hayvanlar yalnızca veteriner hekim gözetiminde mezbahaya sevk edilebilecek. Ayrıca nakil araçlarının çıkışta yıkanarak dezenfekte edilmesi zorunlu olacak.

İzmir'de şap alarmı: Çiğ süt ve pazar yasağı

PAZAR KURULMASINA İZİN YOK

Gözetim bölgesine çoban, celep ve kasap gibi hayvan ticaretiyle uğraşan kişilerin giriş-çıkışları sıkı kontrol altına alınacak, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı kurulmasına izin verilmeyecek. Hayvan sahiplerine temizlik, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik tedbirleri hatırlatılırken, şap belirtisi görülen hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi istendi. Ölen hayvanların üzerine kireç dökülerek gömülmesi zorunlu kılındı.

İzmir'de şap alarmı: Çiğ süt ve pazar yasağı

ÇİĞ SÜT YASAĞI

Gözetim bölgesinde çiğ olarak tüketime sunulması yasaklanan sütlerin ise, yalnızca UHT veya HTST işleminden sonra çıkışına izin verilecek. Kararlara aykırı davrananlara ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezaları uygulanacak. Komisyon kararının uygulanması için belediye, jandarma, emniyet ve diğer kurumlara resmi bilgilendirme yapıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şap hastalığı yeniden vurdu: Uzmanlar yeni varyanta karşı uyardı
İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarına yıl sonu freni
ETİKETLER
#izmir
#urla
#seferihisar
#hayvancılık
#şap hastalığı
#Hayvan Karantinası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.