İzmir'de şap alarmı: Çiğ süt ve pazar yasağı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde şap hastalığı tespit edildi. 18 Kasım'da bulunan vaka sonrası Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bögesel karantina kararını duyurdu.

TEDBİRLER AÇIKLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde 18 Kasım'da şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bölgesel karantina kararı aldı. 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında alınan tedbirler hızla uygulamaya konuldu. Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi’ndeki hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı sonrası alınan kararla Urla’nın Bademler ve Kuşçular mahallelerinde hayvan hareketleri durdurularak, çift tırnaklı hayvanların alım-satımı ve işletmeler arası nakli yasaklandı. Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararı ile bölgedeki hayvanlarda şap aşılaması yapılacak, ortak mera kullanımı ise karantina kaldırılana kadar engellenecek. Acil kesimlik hayvanlar yalnızca veteriner hekim gözetiminde mezbahaya sevk edilebilecek. Ayrıca nakil araçlarının çıkışta yıkanarak dezenfekte edilmesi zorunlu olacak.

PAZAR KURULMASINA İZİN YOK

Gözetim bölgesine çoban, celep ve kasap gibi hayvan ticaretiyle uğraşan kişilerin giriş-çıkışları sıkı kontrol altına alınacak, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı kurulmasına izin verilmeyecek. Hayvan sahiplerine temizlik, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik tedbirleri hatırlatılırken, şap belirtisi görülen hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi istendi. Ölen hayvanların üzerine kireç dökülerek gömülmesi zorunlu kılındı.

ÇİĞ SÜT YASAĞI

Gözetim bölgesinde çiğ olarak tüketime sunulması yasaklanan sütlerin ise, yalnızca UHT veya HTST işleminden sonra çıkışına izin verilecek. Kararlara aykırı davrananlara ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezaları uygulanacak. Komisyon kararının uygulanması için belediye, jandarma, emniyet ve diğer kurumlara resmi bilgilendirme yapıldı.