18°
Ekonomi
Editor
Editor
 Banu İriç

İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarına yıl sonu freni

İstanbul Perakendeciler Derneği yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatları için aldığı kararı duyurdu. İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında protokol imzalanarak vatandaşlara müjdeli haber verildi.

İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarına yıl sonu freni
28.11.2025
28.11.2025
saat ikonu 00:37

İstanbul Perakendeciler Derneği () Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla ve tereyağı fiyatların için müjdeli haberi verdi.

İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarına yıl sonu freni

KIYMANIN KİLOSU 485 LİRADAN SATILACAK

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarına yıl sonu freni

TEREYAĞIN KİLOSU 384 LİRA

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Güzeldere, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını kaydetti.

İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarına yıl sonu freni

MARKET İSİMLERİ AÇIKLANDI

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

#enflasyon
#kırmızı et
#Perder
#Tereyağı Fiyat Sabitleme
#İstanbul Marketler
#Tüketici Indirimleri
#Ekonomi
