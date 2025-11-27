Menü Kapat
2026 yemek kartı ücretleri belli oldu! İşte bir çalışanın günlük yemek ücreti

Kasım 27, 2025 10:53
1
2026 yemek karti ucreti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yemek kartı ücretleri açıklandı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yeni yılda geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı belli olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yaptığı son dakika açıklamasıyla oranları kamuoyu ile paylaştı. Bu açıklama ile de 2026’de bir çalışanın alacağı en düşük günlük yemek ücreti de belli oldu.

2
2026 yemek karti ucreti

2026 yemek kartı ücretleri belli oldu. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği konuya ilişkin açıklama Bakanlık’tan geldi. Yapılan açıklamaya göre günlük yemek kartı ücretlerine yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 25,49 oranında bir zam yapılacak. 2025 yılında 240 TL olan günlük yemek kartı ücreti 2026’da 301,20 TL seviyesine çıkacak.

3
2026 yemek karti ucreti

YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını gösteren Yeniden Değerleme Oranı TÜİK tarafından 3 Kasım’da açıklanan ekim ayı enflasyon rakamları ile belli oldu.

4
2026 yemek karti ucreti

Trafik cezalarından pasaport ücretlerine motorlu taşıt vergilerinden idari ve adli para cezalarına kadar pek çok ödeme kaleminde geçerli olan oran 2026 yılı için ise 25,49 oldu. Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile bu oranı resmileştirdi. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93’tü.

Yapılan açıklama ile 2025 yılında 240 TL olan günlük yemek kartı ücreti 2026 yılında en düşük 301,20 TL oldu.

