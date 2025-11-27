2026 yemek kartı ücretleri belli oldu! İşte bir çalışanın günlük yemek ücreti

Trafik cezalarından pasaport ücretlerine motorlu taşıt vergilerinden idari ve adli para cezalarına kadar pek çok ödeme kaleminde geçerli olan oran 2026 yılı için ise 25,49 oldu. Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile bu oranı resmileştirdi. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93’tü.

Yapılan açıklama ile 2025 yılında 240 TL olan günlük yemek kartı ücreti 2026 yılında en düşük 301,20 TL oldu.