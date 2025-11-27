Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'deki Afgan uyruklu Beyaz Saray saldırganının CIA için çalıştığı ortaya çıktı!

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafıza yönelik saldırı gerçekleştiren Afgan uyruklu Rahmanullah Lakanwal’ın CIA ve diğer ABD kuruluşları için çalıştığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fox News
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 10:56

Beyaz Saray yakınlarında iki askerini vuran Afgan uyruklu saldırgan Rahmanullah Lakanwal’ın, ABD'nin 'dan ayrılış sürecinde ülkeye geldiği ortaya çıktı. Fox News'in haberine göre, saldırgan Rahmanullah, Afganistan'da olduğu süreçte ve diğer ABD kuruluşları için çalıştı. 29 yaşındaki saldırganın Kandahar’da CIA'e bilgi sağladığı öğrenildi.

ABD'deki Afgan uyruklu Beyaz Saray saldırganının CIA için çalıştığı ortaya çıktı!

29 yaşındaki saldırgan Rahmanullah'ın, Ağustos 2021’de ABD'nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ABD’ye gelmesini sağlayan ise ABD hükümeti için yürüttüğü çalışmalardı.

ABD'deki Afgan uyruklu Beyaz Saray saldırganının CIA için çalıştığı ortaya çıktı!

CIA Direktörü John Ratcliffe, Fox News Digital’a yaptığı açıklamada “Bu kişi ve onun gibi pek çok kişi ülkeye asla alınmamalıydı” dedi. Soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğü, saldırıdan terör şüphesi olduğu açıklandı.

ABD'deki Afgan uyruklu Beyaz Saray saldırganının CIA için çalıştığı ortaya çıktı!

TRUMP BIDEN HÜKÜMETİNİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald da şüphelinin Afgan uyruklu olduğunu doğrulamıştı. Şüphelinin Afganistan’dan ABD’ye gelmesinden önceki ABD Başkanı Joe ve hükümetini sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, Dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021’de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'deki Afgan uyruklu Beyaz Saray saldırganının CIA için çalıştığı ortaya çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırının ardından ABD'den kritik karar: Afganların göçmenlik başvuruları durduruldu
Son dakika | ABD kırmızı alarmda: Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu!
ETİKETLER
#abd
#cıa
#afganistan
#trump
#biden
#Terörizm
#Terör Salgısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.