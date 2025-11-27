ABD'deki Afgan uyruklu Beyaz Saray saldırganının CIA için çalıştığı ortaya çıktı!

Beyaz Saray yakınlarında iki ABD askerini vuran Afgan uyruklu saldırgan Rahmanullah Lakanwal’ın, ABD'nin Afganistan'dan ayrılış sürecinde ülkeye geldiği ortaya çıktı. Fox News'in haberine göre, saldırgan Rahmanullah, Afganistan'da olduğu süreçte CIA ve diğer ABD kuruluşları için çalıştı. 29 yaşındaki saldırganın Kandahar’da CIA'e bilgi sağladığı öğrenildi.

29 yaşındaki saldırgan Rahmanullah'ın, Ağustos 2021’de ABD'nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ABD’ye gelmesini sağlayan ise ABD hükümeti için yürüttüğü çalışmalardı.

CIA Direktörü John Ratcliffe, Fox News Digital’a yaptığı açıklamada “Bu kişi ve onun gibi pek çok kişi ülkeye asla alınmamalıydı” dedi. Soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğü, saldırıdan terör şüphesi olduğu açıklandı.

TRUMP BIDEN HÜKÜMETİNİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump da şüphelinin Afgan uyruklu olduğunu doğrulamıştı. Şüphelinin Afganistan’dan ABD’ye gelmesinden önceki ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetini sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, Dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021’de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" ifadelerini kullanmıştı.