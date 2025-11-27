Beyaz Saray yakınlarındaki saldırının ardından ABD'den kritik karar: Afganların göçmenlik başvuruları durduruldu

ABD'nin başkenti Washington'da D.C'deki Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli silahlı saldırıya uğradı. Saldırı şüphelisinin Afgan uyruklu olduğu açıklandı. Bu saldırının ardından ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvurularının askıya alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur.''

Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS’in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

''DÜNYA'NIN CEHENNEMLERİNDEN BİRİ OLAN ÜLKE''

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili günün erken saatlerinde yaptığı konuşmada, şüphelinin Afgan uyruklu olduğunu doğrulamıştı.

Şüphelinin Afganistan’dan ABD’ye gelmesinden önceki ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetini sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, Dünya'nın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021’de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

''FAYDA SAĞLAMAYAN YABANCILARI ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ''

Biden döneminde Afganistan’dan ülkeye giren her yabancının yeniden incelemeye alınması gerektiğini söyleyen Trump, "Ve buraya ait olmayan veya ülkemize hiçbir fayda sağlamayan diğer tüm yabancıların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıyız. Ülkemizi sevmiyorlarsa onları istemiyoruz. Amerika terör karşısında asla eğilmeyecek ve asla boyun eğmeyecek" demişti.

ABD'DE ULUSAL MUHAFIZLARA SALDIRI

ABD’nin başkenti Washington D.C’deki Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonrasında güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" açıklamasında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada 2 Ulusal Muhafız personeli ile birlikte saldırganın da ağır yaralandığını belirterek, "Saldırgan ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.